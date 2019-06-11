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Факти / Україна

Погода в Україні на 11 червня (КАРТА)

У вівторок, 11 червня, в Україні без опадів, температура до +33°.

Погода

На сході без опадів, температура вночі до +19°, вдень до +33°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до +18°, вдень до +33°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +15°, вдень до +31°.

У північних областях сонячно, температура вночі до +19°, вдень до +31°.

У центрі без опадів, температура вночі до +18°, вдень до +32°.

У Києві температура повітря вдень +31°, ввечері – до +25°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 11 червня

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

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