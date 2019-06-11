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Факти / Україна

Розпуск Верховної Ради: КСУ почав закриту частину засідання

Конституційний суд перейшов в закриту частину засідання у справі про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.

Конституційний суд

Конституційний суд завершив відкриту частину пленарного засідання у справі про розпуск Верховної Ради і продовжив засідання в закритому режимі.

– Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання великої палати КСУ оголошую завершеним, – оголосила глава Конституційного суду Наталія Шаптала.

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Рішення суду за підсумками розгляду зазначеної справи буде опубліковано на сайті КСУ.

До слова, 11 червня президент Володимир Зеленський виступив під час засідання Конституційного суду.

Фото: Dreamstime

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