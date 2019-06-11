Командир Яни Капу Олег Мельничук, який потрапив у полон до російських прикордонників у Керченській протоці, написав листа українському дипломату.

Командир буксира Яни Капу Олег Мельничук, якого захопили у полон російські прикордонники у Керченській протоці, написав листа послу України в Чеській Республіці Євгену Перебийносу.

– Отримав відповідь від командира буксира Яни Капу Олега Мельничука, який разом з побратимами перебуває в російському полоні у Лефортовому. Пишаємося тим, як тримаються наші хлопці, – заявив Перебийніс.

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Олег Мельничук подякував дипломату за лист та підтримку.

– Ми тримаємося, все нормально. Дякую ще раз за вашу підтримку, – написав Мельничук.

Отримав відповідь від командира буксира “Яни Капу” Олега Мельничука, який разом з побратимами перебуває в росю полоні у “Лефортово”. Пишаємося тим, як тримаються наші хлопці. Ці листи (нещодавно отримав лист від капітана “Нікополя” Б.Небилиці) займуть почесне місце у моєму архіві pic.twitter.com/isvCvkApA7 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 11 июня 2019 г.

Раніше Факти ICTV писали, що Росія може звільнити військовополонених українських моряків, але не пов’язувати таке рішення з Морським трибуналом.