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Факти / Україна

Тримаємося! Капітан захопленого РФ корабля надіслав листа

Командир Яни Капу Олег Мельничук, який потрапив у полон до російських прикордонників у Керченській протоці, написав листа українському дипломату.

Тримаємося! Капітан захопленого РФ корабля надіслав листа

Командир буксира Яни Капу Олег Мельничук, якого захопили у полон російські прикордонники у Керченській протоці, написав листа послу України в Чеській Республіці Євгену Перебийносу.

– Отримав відповідь від командира буксира Яни Капу Олега Мельничука, який разом з побратимами перебуває в російському полоні у Лефортовому. Пишаємося тим, як тримаються наші хлопці, – заявив Перебийніс.

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Олег Мельничук подякував дипломату за лист та підтримку.

– Ми тримаємося, все нормально. Дякую ще раз за вашу підтримку, – написав Мельничук.

Раніше Факти ICTV писали, що Росія може звільнити військовополонених українських моряків, але не пов’язувати таке рішення з Морським трибуналом.

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