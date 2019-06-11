Станція метро Печерська була закрита для пасажирів через поломку потягу.
9.35 Станція метро Печерська працює у звичайному режимі.
У Києві закривали станцію метро Печерська через технічну несправність потягу.
Потяги ходили від Красного хутора до станції Дружби народів і від Кловської до Сирця.
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Нагадаємо, 10 червня близько 11.00 10 червня були закриті станції метро Театральна і Золоті ворота через дзвінок про мінування.
Також через нібито мінування була закрита станція метро Теремки та Олімпійська.
Джерело: КП Київський метрополітен
Фото: mirmetro.net
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