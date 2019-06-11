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Факти / Україна

Як голосувати на виборах не за місцем прописки

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори Верховної Ради України. Факти ICTV розібралися, як проголосувати не за місцем прописки, і що для цього потрібно.

Як голосувати на виборах не за місцем прописки

В Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах у Верховну Раду України 2019, які відбудуться 21 липня.

Змінити місце голосування необхідно не пізніше, ніж до 15 липня.

В Україні процес голосування ускладнений окупацією Криму і Донбасу. Також є люди, які покинули ці території і живуть далеко від дому.

Не варто забувати про тих, хто переїхав до обласних центрів або столиці. Часто вони знімають житло і працюють в інших містах та не мають можливості приїхати проголосувати туди, де прописані.

Варто сказати, що процедуру голосування для внутрішньо переміщених осіб і жителів окупованих територій значно спростили.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Як голосувати ВПО і жителям Донбасу

  1. Відправитися до найближчого Державного реєстру виборців (список можна знайти тут).
  2. На місці написати заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування.

Для походу до Державного реєстру виборців необхідно взяти тільки паспорт і ксерокопію. Ця норма передбачена законом України Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Процедура тимчасової зміни місця голосування проходить за ідентичною процедурою, як і в ситуації з переселенцями.

При зміні місця голосування ви напишете заяву і вам видадуть довідку для голосування. Дані та своє ім’я в новому списку виборців можна перевірити в Особистому кабінеті виборця.

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