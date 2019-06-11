В Україні 11 червня проходить зовнішнє незалежне оцінювання з географії.
ЗНО з географії пишуть випускники всіх шкіл 11 червня.
Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10.15 до 10.50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11.00.
Виконуватимуть сертифікаційну роботу 150 хвилин. Вона містить 56 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.
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До слова, цьогоріч ЗНО з географії пишуть понад 80 тис. абітурієнтів.
Нагадаємо, для допуску до тестування потрібно мати:
- оригінал сертифікату ЗНО;
- паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено в сертифікаті;
- запрошення-перепустку.
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Джерело: УЦОЯО
Фото: УЦОЯО