В Україні 11 червня проходить зовнішнє незалежне оцінювання з географії.

ЗНО з географії пишуть випускники всіх шкіл 11 червня.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10.15 до 10.50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11.00.

Виконуватимуть сертифікаційну роботу 150 хвилин. Вона містить 56 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.

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До слова, цьогоріч ЗНО з географії пишуть понад 80 тис. абітурієнтів.

Нагадаємо, для допуску до тестування потрібно мати:

оригінал сертифікату ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено в сертифікаті;

запрошення-перепустку.

Раніше Факти ICTV писали про те, що для нацменшин зменшать поріг ЗНО з української мови.

Джерело: УЦОЯО

Фото: УЦОЯО