Другий президент України Леонід Кучма прийняв главу делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт і обговорив з нею питання, що стосуються Донбасу.

Під час зустрічі з главою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт другий президент України Леонід Кучма підняв гуманітарні і соціальні питання, які стосуються Донбасу.

– Головним гуманітарним питанням Мінського процесу є звільнення заручників. В рамках засідання ТКГ у Мінську українська сторона засвідчила свою готовність до роботи у цьому напрямку і очікує на конструктивну позицію протилежної сторони, – йдеться у повідомленні.

Кучма розповів представнику Червоного Хреста, що в Луганській і Донецькій областях необхідно забезпечити безперебійне водопостачання і додав, що нещодавно відбувалася нарада, під час якої обговорювали відповідне питання.

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Також сторони приділили увагу питанню оновлення моста в районі Станиці Луганської, адже щодня його перетинають понад 10 тис. осіб.

Зробити це буде можливо після розведення сил та засобів на відповідній ділянці.

Леонід Кучма звернув увагу на те, що у Мінських домовленостях насамперед мають виконати безпековий блок, який передбачає припинення вогню, виведення з території Донбасу російських військ і техніки.

Жиллєтт запевнила, що Червоний Хрест продовжить роботу для того, аби допомагати у вирішенні гуманітарних та соціальних проблем на Донбасі.

До слова, другий президент України Леонід Кучма обговорив війну на Донбасі із послом Японії в Україні Такаші Кураі.

Джерело: Дарка Оліфер