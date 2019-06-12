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Факти / Україна

Групи впливу через Романа Трубу намагаються отримати контроль над ДБР – Варченко

Певні групи впливу намагаються втягнути Державне бюро розслідувань у політичні чвари заради того, щоб підірвати довіру українців до ДБР і отримати контроль над органом через його директора Романа Трубу.

Групи впливу через Романа Трубу намагаються отримати контроль над ДБР – Варченко

Про це заявила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

– Враховуючи те, що події, які відбуваються сьогодні у ДБР вже набули розголосу та оприлюднені у ЗМІ, я хочу повідомити наступне. Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути Бюро у політичні чвари та підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю стосунку до жодної політичної сили, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Варченко підкреслила, що заступники директора ДБР й надалі будуть перебувати на позиції закону, дотриманні прав і свобод громадян, виконанні рішень суду. Також представники Бюро не допустять жодну групу впливу до управління органом.

– Набуває розголосу в колективі інформація, оприлюднена директором ДБР на апаратних нарадах у відомстві, що в нього відбулась зустріч з президентом України, який надав йому певні повноваження та дав настанови щодо пріоритетних напрямків.

Впевнена, що Володимир Зеленський не надавав повноваження Роману Трубі грубо порушувати закон, нехтувати правами громадян та узурпувати владу. Напевне, вже якісь нові групи впливу вважають, що їм вдасться отримати контроль над Бюро, дестабілізувати роботу, втягнути в інтриги та надути вітрила окремим його представникам. Не зможете! – сказала заступниця директора ДБР.

Також вона закликала колектив ДБР бути мужніми та професійними, не піддаватися на провокації.

– Закон на боці здорового глузду та професійних людей. Попри судову заборону директору ДБР одноосібно ухвалювати певні рішення, зокрема кадрові та розподіл обов’язків, він знову це робить. Згоди, як вже це стало традицією, від заступників не отримано.

Поради радників не завжди бувають фаховими. Треба брати приклад з президента: якщо порушу закон, то одразу піду! Треба бути послідовним та чесним, насамперед перед собою. Тому закликаю колектив бути мужніми, професійними та завжди суворо дотримуватись закону! – резюмувала Варченко.

Нагадаємо, ГПУ порушила справу проти директора ДБР Труби за фактом можливих порушень при звільненні чотирьох керівників підрозділів Бюро.

Джерело: РБК-Україна

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