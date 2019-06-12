Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект, що передбачає процедуру імпічменту президента.

Закон №1098 про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії парламенту, який передбачає організацію процедури імпічменту президента, підписав спікер парламенту Андрій Парубій.

Він зазначив, що передав документ на підпис президенту.

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Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №1098, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Джерело: Андрій Парубій