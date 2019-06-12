Кандидати у губернатори областей України будуть представлені найближчим часом.

Представник Володимира Зеленського в Уряді Андрій Герус заявив, що кандидатури нових губернаторів можуть бути затверджені на наступному засіданні Кабміну, 19 червня. Таким чином, вони будуть представлені на розгляд уряду вже найближчим часом.

– Найближчим часом будуть кандидатури по губернаторам, і якби Кабмін оперативно розглянув їх, і на наступному засіданні було б відповідне рішення, то було б дуже добре, – заявив Герус.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив підтримку у цьому питанні, зазначивши, що у Кабміні зацікавлені у призначенні кваліфікованих і компетентних людей для роботи в регіонах.

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Нагадаємо, .що 11 червня Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. Цього ж дня були призначені тимчасові виконувачі обов’язків голів ОДА у 12 областей.