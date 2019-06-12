Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі.

Позицію посла підтримали зверненням члени Українського кокусу Конгресу США, а також Український конгресовий комітет Америки.

Зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.

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Це рішення є надзвичайно важливим та дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і поза межами США, зокрема на міжнародних рейсах та в іноземних аеропортах у всьому світі.

Адже міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.

Нагадаємо, у Києві запрацював додаток Kyiv Smart City, де вже можна оплатити проїзд та додати Kyiv Smart Card.

Джерело: Посольство України в США