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Факти / Україна / Політика

Kiev офіційно змінено на Kyiv – рішення Ради США з географічних назв

Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Київ

Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі.

Позицію посла підтримали зверненням члени Українського кокусу Конгресу США, а також Український конгресовий комітет Америки.

Зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.

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Це рішення є надзвичайно важливим та дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і поза межами США, зокрема на міжнародних рейсах та в іноземних аеропортах у всьому світі.

Адже міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.

Нагадаємо, у Києві запрацював додаток Kyiv Smart City, де вже можна оплатити проїзд та додати Kyiv Smart Card.

Джерело: Посольство України в США

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