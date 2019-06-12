Литва передала Україні 1 млн невикористаних боєприпасів радянського виробництва для стрілецької зброї.

Уряд Литви передав Україні 1 млн боєприпасів для радянської стрілецької зброї вартістю €255,5 тис.

Читайте: США передали ЗСУ сучасні контрбатарейні радари

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс зазначив, що передача боєприпасів є частиною підтримки України для зміцнення обороноздатності та забезпечення територіальної цілісності.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що американська влада готова співпрацювати і надалі надати оборонну летальну зброю.

Джерело: Міністерство оборони Литви

Фото: Міністерство оборони Литви