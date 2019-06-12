На капітальний ремонт зупинена доменна піч №6.

На меткомбінаті Азовсталь, в рамках модернізації доменного виробництва меткомбінату Азовсталь відповідно до Технологічної стратегії-2030, на капітальний ремонт зупинена доменна піч (ДП) №6.

Як пояснили в компанії, модернізація домни дозволить підвищити її енергоефективність, знизити собівартість виробництва і скоротити викиди пилу на 55%.

– Зупинка ДП №6 пройшла у відповідності з розробленими технічними заходами. На даний момент процес охолодження домни завершено. Ідуть підготовчі роботи до демонтажу конструкцій і капітального ремонту, – розповіли в Метінвесті.

В ході капремонту ДП №6 меткомбінату Азовсталь буде виконана модернізація системи шихтоподачі і бункерної естакади, реконструкція ливарного двору і самої печі, встановлена нова система охолодження з мідними холодильниками, нова футеровка і безконусний завантажувальний пристрій.

Також виконуються підготовчі роботи до будівництва установки придоменної грануляції шлаку та підключення до установки вдування пиловугільного палива (ПВП).

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У прес-службі підкреслили, що зараз придоменна грануляція шлаку вважається найбільш раціональним видом переробки, тому що виключає з експлуатації парк шлаковозних ковшів, значно спрощує організацію, здешевлює виробництво і знижує навантаження на навколишнє середовище.

Як заявив генеральний директор МК Азовсталь Енвер Цкітішвілі, група Метінвест чітко виконує взяті зобов’язання перед громадою.

– Капремонт шостої домни продовжує серію послідовної модернізації потужностей доменного виробництва меткомбінату Азовсталь. Доменні печі одна за одною оновлюються з урахуванням європейських екологічних вимог і з переходом на замкнутий цикл охолодження, – прокоментував він.

Нагадаємо, компанія Метінвест виділила понад 5 млн грн на стипендії запорізьким студентам.