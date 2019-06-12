На столичному мажоритарному окрузі №219 у Святошинському районі документи на реєстрацію кандидатами в депутати подали два рідних брата з таким самим прізвищем, як у чинного надепа – голови Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександра Третьякова.

Як зазначено у поданих документах самовисуванців, Третьяков Павло В’ячеславович (1971 р.н.) та Третьяков Олександр В’ячеславович (1989 р.н.) народилися у місті Іркутськ (Росія) в сім’ї військовослужбовця. Наразі обидва проживають на Троєщині – в одному і тому ж будинку в сусідніх квартирах.

– Два брати, які живуть в сусідніх квартирах на Троєщині вирішили помірятися політичними амбіціями у Святошинському районі. За дивним збігом обставин чинний депутат від цього округу, який до того ж володіє досить великим рейтингом підтримки у місцевих виборців – їхній однофамілець. Ось вона – справжня демократія!, – коментує цю інформацію політтехнолог Олексій Голобуцький.

Насправді, за словами Голобуцького, подібна технологія двійників – досить поширене явище в сфері чорних виборчих технологій.

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– Клонування кандидатів використовується на виборах, щоб відняти кілька відсотків у конкурента за рахунок неуважності виборців, або навіть просто поганого зору. Зазвичай такі клони не ведуть виборчу кампанію, а просто присутні в бюлетені з єдиною метою відбору голосів у рейтингового кандидата. Безумовно, на такі прецеденти потрібна реакція як ЦВК, так і правоохоронців, – зазначає політтехнолог.

Кандидат-клон може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

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Джерело: Факти