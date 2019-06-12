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Факти / Україна

Об’їзна дорога Борисполя: Укравтодор підготував чотири варіанти

Державне агентство Укравтодор розповіло про чотири варіанти об’їзної дороги Борисполя.

Дорога

Державне агентство Укравтодор представило чотири варіанти об’їзної дороги Борисполя. Найкоротший з них становить 18 км, найдовший – 26 км.

Після вибору оптимального варіанту компанія підготує техніко-економічне обґрунтування.

– Підготовка ТЕО фінансується за рахунок кредиту Світового банку. Згідно з умовами контракту, ТЕО має бути готове до грудня цього року, – йдеться у повідомленні.

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Об’їзна дорога матиме чотири смуги руху з максимальною швидкістю руху 130 км/год.

У нової дороги буде категорія 1а і очікується, що об’їзд допоможе знизити транзит через місто і кількість ДТП.

До слова з 1 вересня 2019 року на дорогах України проектуватимуть шумові смуги.

Джерело: Укравтодор

Фото: Укравтодор

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