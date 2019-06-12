18 червня в Берліні відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що 18 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
18 червня також відбудеться зустріч Зеленського з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром.
За словами Зейберта, Меркель і Зеленський вже розмовляли по телефону.
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Також президент України планує відвідати Францію 17 червня.
До слова, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у Володимира Зеленського підготовлений план роботи на перші 100 днів.
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