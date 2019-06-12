Шахтарі західного вугільного басейну, а також низка державних шахт Донецької та Луганської областей мають намір організувати масові акції протесту в Києві, якщо проблема зарплатних боргів не вирішиться найближчим часом.

Таку інформацію повідомив генеральний директор ДП Національна вугільна компанія Віталій Довгаль.

– Шахтарі львівських шахт вже заявили, що дають уряду, президенту та Міністерству енергетики та вугільної промисловості час до кінця робочого дня середи на вирішення проблеми з боргами по зарплаті, – повідомив Довгаль.

В іншому випадку, колона із західної України висунеться на Київ з метою проведення акцій протесту через невиплату зарплат. На Донбасі ситуація не краща і якщо проблема не вирішиться, то аналогічне рішення може бути ухвалено і там.

– Люди у розпачі і готові до радикальних дій. Тому наше звернення до президента, уряду, Міністерства енергетики та вугільної промисловості: Або ви виконуєте дані обіцянки – або столиця знову почує стукіт шахтарських касок, – додав він.

Раніше Факти ICTV писали, що Львівська облдержадміністрація виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих гірників на львівській шахті Лісова.