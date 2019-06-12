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Факти / Україна

Підуть двома колонами. Шахтарі зі Львова та Донбасу йтимуть до Києва вибивати зарплатні борги

Шахтарі західного вугільного басейну, а також низка державних шахт Донецької та Луганської областей мають намір організувати масові акції протесту в Києві, якщо проблема зарплатних боргів не вирішиться найближчим часом.

Підуть двома колонами. Шахтарі зі Львова та Донбасу йтимуть до Києва вибивати зарплатні борги

Таку інформацію повідомив генеральний директор ДП Національна вугільна компанія Віталій Довгаль.

– Шахтарі львівських шахт вже заявили, що дають уряду, президенту та Міністерству енергетики та вугільної промисловості час до кінця робочого дня середи на вирішення проблеми з боргами по зарплаті, – повідомив Довгаль.

В іншому випадку, колона із західної України висунеться на Київ з метою проведення акцій протесту через невиплату зарплат. На Донбасі ситуація не краща і якщо проблема не вирішиться, то аналогічне рішення може бути ухвалено і там.

– Люди у розпачі і готові до радикальних дій. Тому наше звернення до президента, уряду, Міністерства енергетики та вугільної промисловості: Або ви виконуєте дані обіцянки – або столиця знову почує стукіт шахтарських касок, – додав він.

Раніше Факти ICTV писали, що Львівська облдержадміністрація виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих гірників на львівській шахті Лісова.

Джерело: Українські новини

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