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Факти / Україна

Погода в Україні на 12 червня (КАРТА)

Погода в Україні 12 червня очікується переважно сухою і спекотною. Опади пройдуть тільки на заході країни.

Погода

12 червня в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень пройде короткочасний дощ з  грозою.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 12 червня

Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°.

У Києві сонячно та без опадів. Температура повітря вдень 31-33°.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

Джерело: Укргідрометцентр

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