Погода в Україні 12 червня очікується переважно сухою і спекотною. Опади пройдуть тільки на заході країни.
12 червня в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень пройде короткочасний дощ з грозою.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 12 червня
Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°.
У Києві сонячно та без опадів. Температура повітря вдень 31-33°.
Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.
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