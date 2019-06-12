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Факти / Україна / Політика

Скасування петиції за відставку Зеленського – відповідь президента

На сайті президента з’явилася нова петиція, якою пропонується скасувати попередню – щодо відставки Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський

Петиція №22/053988-еп про скасування іншої – №22/053360-еп За відставку президента України Володимира Зеленського від 23 травня – зібрала понад 27 тис. голосів.

– Щиро вдячний усім, хто підписав цю петицію, за громадянську позицію та підтримку і, користуючись нагодою, обіцяю виправдати вашу високу довіру, – написав Зеленський у відповідь на петицію.

Водночас він наголосив, що законом не передбачена процедура скасування петиції – президент може лише підтримати чи не підтримати її.

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– Отже, повідомляю авторам, підписантам звернення та всім зацікавленим громадянам, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп За відставку президента України Володимира Зеленського, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, електронна петиція За відставку президента України Володимира Зеленського зібрала понад 30 тис. голосів.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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