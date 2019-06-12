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Факти / Україна / Політика

Вибори до парламенту: як змінилися вподобання українців

Соціологічна група Рейтинг оприлюднила дані опитування, згідно з якими до нової Верховної Ради проходять п’ять партій.

Вибори до парламенту: як змінилися вподобання українців

За даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 6-9 червня 2019 року, майже 70% українців готові взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Більшість респондентів віддали свої симпатії партії Слуга народу.

Всього до нової Ради можуть потрапити п’ять партій:

  1. Слуга народу (47,5%);
  2. Опозиційна платформа – За життя (10,4%);
  3. Європейська солідарність (7,9%);
  4. Батьківщина (7,5%);
  5. Партія Голос (6,4%).

Інші партії не подолали 5-відсотковий бар’єр.

Читайте: Коли в Україні парламентські вибори

Ще один важливий момент, який може вплинути на парламентські вибори – чверть опитаних зазначили, що планують відпустку на другу половину липня.

Однак 80% з них вважають, що зможуть проголосувати, 14% – заявили зворотне, ще 6% – не визначились.

Опитування групи Рейтинг проводилося з 6 по 9 червня 2019 року серед населення України від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Усього в опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів.

Похибка дослідження становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, партія Голос висунула чотирьох кандидатів на обрання до Верховної Ради на мажоритарних округах.

Джерело: Рейтинг

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