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Факти / Україна / Політика

Заради миру на Донбасі: глава ОБСЄ їде в Україну

Чинний глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак 13 червня прилітає до України.

Заради миру на Донбасі: глава ОБСЄ їде в Україну

Вдруге за 2019 рік в Україну прилітає глава ОБСЄ Мирослав Лайчак.

– Основним питанням порядку денного зустрічі з чинним головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці – агресії Росії проти України, – йдеться у повідомленні МЗС.

Під час візиту Лайчака глава МЗС України Павло Клімкін проведе з ним переговори.

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Нагадаємо, Мирослав Лайчак після першого офіційного візиту в Україну заявив, що він шокований умовами життя людей біля лінії зіткнення на Донбасі, і закликав сторони активізувати зусилля з мирного врегулювання кризи.

Джерело: МЗС

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