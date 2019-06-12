Чинний глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак 13 червня прилітає до України.

Вдруге за 2019 рік в Україну прилітає глава ОБСЄ Мирослав Лайчак.

– Основним питанням порядку денного зустрічі з чинним головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці – агресії Росії проти України, – йдеться у повідомленні МЗС.

Під час візиту Лайчака глава МЗС України Павло Клімкін проведе з ним переговори.

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Нагадаємо, Мирослав Лайчак після першого офіційного візиту в Україну заявив, що він шокований умовами життя людей біля лінії зіткнення на Донбасі, і закликав сторони активізувати зусилля з мирного врегулювання кризи.