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Факти / Україна

Зеленський жартував про тарифи, а не обіцяв їх знизити – Герус

Президент України Володимир Зеленський жартував про високі тарифи, але не обіцяв знизити їх.

Комуналка

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський не обіцяв знизити тарифи на комунальні послуги.

За його словами, Зеленський жартував про високі тарифи, але не давав прямих обіцянок щодо їх зниження.

– Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту, – сказав Герус.

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Тільки після зазначених кроків ціни на газ можуть знизитися на 20-30%.

Проте представник президента не спрогнозував, коли саме це може відбутися.

До слова, у Мінекономрозвитку дали прогноз щодо темпу зростання тарифів до 2022 року.

Джерело: BIHUS info

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