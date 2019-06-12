У мережі розгорівся скандал через те, що у призначеного президентом Володимиром Зеленським глави Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарєва є медаль ФСБ Росії За бойову співдружність.

Бухарев пояснив, що його нагородили в 2004 році за участь у міжнародній операції з запобігання переправлення великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи.

За його словами, в операції брали участь представники спецслужб і правоохоронних органів багатьох країн: США, Росії, Європи, Нікарагуа.

В результаті операції було ліквідовано низку наркотичних комбінатів, розкриті раніше невідомі засоби доставки і приховування наркотиків, а також арештований лідер наркоугруповання.

При цьому він фігурує в списку санкцій Російської Федерації.

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Крім цього з біографії Бухарєва відомо, що він був першим заступник глави СБУ, народним депутатом Верховної Ради.

У 2007 році він обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України – начальника податкової міліції. Звільнився в березні 2010 року.

Після цього був помічником народного депутата України Андрія Кожем’якіна, а 1 березня 2014 року в.о. президента України Олександр Турчинов призначив Бухарєва першим заступником глави СБУ – начальником головного управління по боротьбі з корупцією.

У листопаді 2014 Владислав Бухарєв переміг на виборах по мажоритарці в Сумській області і став народним депутатом Верховної Ради. Увійшов до складу фракції Батьківщина.

У Раді є членом Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та головою підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю. У нього також є орден За заслуги II і III ступенів.

Нагадаємо, головою служби зовнішньої розвідки став Владислав Бухарєв.