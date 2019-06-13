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Факти / Україна

90% державних послуг переведуть в онлайн до 2024 року – Федоров

До 2024 року 90% усіх державних послуг планують перевести у режим онлайн.

90% державних послуг переведуть в онлайн до 2024 року – Федоров

Згідно з концепцією Держава у смартфоні, 90% державних послуг планують перевести в онлайн. Це, на думку радника президента України Михайла Федорова, сприятиме не тільки комфорту громадян, а й зменшенню корупції.

– Наш план дуже амбітний. Наприклад, до 2024 року ми прагнемо перевести 90% всіх державних послуг у режим онлайн, втричі зменшивши кількість взаємодії громадян і бізнесу з владою і досягнувши нульового рівня корупції у цій сфері, – сказав він.

Однак уже цього року українці “відчують смак електронних послуг нового покоління – повністю автоматизованих і об’єднаних навколо громадянина”.

На першому експертному обговоренні концепції Держава у смартфоні серед представників Коаліції електронної держави, що об’єднує 65 різних організацій і експертів в області IТ, були позначені ключові питання у цій сфері.

Торкнулися розвитку інструментів електронної держави і демократії, цифрових інфраструктур, цифрової ідентифікації, кібербезпеки, наведення порядку у державних реєстрах, електронного народовладдя (електронних соціологічних опитувань і навіть виборів). Також йшлося про важливість створення можливостей для українських технологічних стартапів. Всі ці завдання будуть включені в єдиний план дій.

Читайте: 5G в Україні можуть запустити у 2020 році

До речі, раніше Зеленський розповів, як запровадять інновації.

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