Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що його дружина має громадянство РФ, але зараз оформляє українське громадянство.

Дружина Івана Баканова, якого призначили т. в. о. голови СБУ, виявилася громадянкою Росії. Посадовець запевняє, що вона уже в процесі зміни громадянства.

– Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде, – йдеться у заяві Баканова.

Він пояснив, що не збирався нічого приховувати і спецперевірка під час призначення на посаду не виявила жодних порушень.

Іван Баканов одружений та виховує двох синів.

– Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший – Степан, навчається в школі. Обидва українці, – додав т. в. о. голови СБУ.

Дружина також українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Вступила у ЗВО на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ.

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– Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість з 1998 року вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, перебуває в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року, – повідомив Баканов.

Він зауважив при цьому, що отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.

– Оксана має стійку проукраїнську позицію, – запевнив Баканов.

Нагадаємо, керівника передвиборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.