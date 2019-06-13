Відомий український композитор Володимир Івасюк не міг повіситися самостійно.

Експертиза показала, що до смерті Володимира Івасюка є причетні – він не повісився самостійно.

– Слідчим експериментом було встановлено, що він (Івасюк, – Ред.) не міг сам цього зробити і навіть натренована особа, яку ми залучали, людина, яка підтягується однією рукою, теж не змогла цього зробити – зав’язати самостійно пояс і залізти у петлю, – заявив голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Експеримент проходив у три етапи. Перший полягав у тому, щоб встановити, чи міг Івасюк самостійно залізти на дерево, зав’язати ремінь від плаща і опинитися у петлі. Друга частина повинна була показати, чи міг він зробити це за допомогою іншого, і яка саме допомога при цьому була необхідна.

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До речі, свідок, який мовчав 38 років, розкрив загадку смерті Івасюка.