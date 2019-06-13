Щорічно День Конституції України відзначають 28 червня.

У 2019 році День Конституції України відзначатимуть 28 червня. Оскільки цього року свято припадає на п’ятницю, українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Свято встановили на честь Конституції України, яка прийшла на зміну Конституції УРСР і є основним документом вищої юридичної сили.

Верховна Рада ухвалила Конституцію України лише через п’ять років (у 1996 році) після того, як наша країна стала незалежною державою.

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Україна була останньою серед країн колишнього СРСР, які ухвалили власну Конституцію.

До слова, у червні на українців чекає два додаткових вихідних дні.