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Факти / Україна / Суспільство

Мінськ і не тільки: про що говорив Кучма з координатором ООН в Україні

Леонід Кучма обговорив Мінські угоди та процес їх виконання з координатором системи ООН та гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

Мінськ і не тільки: про що говорив Кучма з координатором ООН в Україні

Леонід Кучма провів зустріч з координатором системи ООН та гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, яка виступила ініціатором перемовин.

Сторони обговорили перебіг виконання Мінських угод, які 17 лютого 2015 року були схвалені Радою Безпеки ООН.

– Генеральний секретар ООН Антоніу Гутіеріш уважно стежить за цим питанням, він щиро прагне, аби у справі виконання Мінських угод з’явилась нова динаміка, – зазначила Оснат Лубрані.

Леонід Кучма зазначив, що на першому місці виконання безпекового блоку домовленостей: повноцінне припинення вогню, виведення російських збройних формувань і техніки.

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Він підкреслив, що всі кроки з імплементації Мінських домовленостей мають відбуватися лише на засадах взаємності.

До слова, відзначено позитивні зрушення у розблокування процесу звільнення утримуваних осіб, а також окрему увагу приділено проблемі пошуку зниклих безвісти.

– Вкрай важливо, аби голос ООН з українського питання чули в усьому світі. Сподіваюся, що цей голос буде сильним. Ми хочемо бачити вашу об’єктивну позицію та оцінку подій, – сказав Леонід Кучма.

Раніше Леонід Кучма обговорив із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі війну на Донбасі.

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