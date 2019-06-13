Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков прокоментував продаж місць у список політичної партії.

Дмитро Разумков заявив, що політсила не готова нести відповідальність за ймовірну купівлю позиції у списку партії у регіонах.

– Якщо десь в областях діти лейтенанта Шмідта брали гроші за потрапляння у список, ми за це не готові відповідати. Чув, ціна коливається від $200 тис. до $6 млн. Я звертався до журналістів і правоохоронних органів, що якщо володієте такою інформацією, повідомляйте, – каже голова партії.

Також він зазначив, що частина людей у партію Слуга народу прийшла з регіональних команд, які давали рекомендації.

– Ці люди працювали з нами на президентській кампанії. Якщо людина готова це підтвердити і з урахуванням процедури постпраймеріз, висновки будуть зроблені, – додав Разумков.

Читайте: Передвиборча програма партії Слуга народу – основні тези

Нагадаємо, що партія Слуга народу виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.