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Факти / Україна / Політика

Нового проходження через Керченську протоку поки не очікується – Хомчак

Україна не має наміру здавати позиції в Керченській протоці, але питання нового проходження через нього українських сил поки не стоїть.

Нового проходження через Керченську протоку поки не очікується – Хомчак

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявляє, що Україна не має наміру здавати позиції в Азовському морі.

– Що стосується проходу, то сьогодні не стоїть це питання. У нас немає так багато українців, щоб ми могли ними так ризикувати, – сказав він.

Хомчак зазначив, що спочатку потрібно розібратися з актом агресії Росії, який стався під час попереднього проходження українських кораблів через протоку.

– Адже процес не завершений. Наші моряки, на жаль, знаходяться в камерах РФ, – нагадав він.

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Рівень загрози в Керченській протоці не зменшився, тому що РФ свої наміри не залишає і постійно їх коригує в залежності від ситуації.

– Ви бачите, що в Чорному морі відбувається блокування торгових суден, які заходять через Керченську протоку, – сказав Хомчак.

Раніше Факти ICTV писали, що Росія може звільнити військовополонених українських моряків, але не пов’язувати таке рішення з Морським трибуналом.

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