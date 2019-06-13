13 червня виповнюється п’ять років з моменту звільнення Маріуполя від проросійських сепаратистів. Факти ICTV згадують, як відбувалося звільнення міста.

Стратегічна важливість Маріуполя

Маріуполь дуже важливий для агресора, оскільки в ньому знаходяться металургійний комбінат імені Ілліча та Азовсталь.

Крім того, це портове місто, що також має велику стратегічну важливість під час війни.

У Маріуполі знаходиться і концерн Азовмаш, значну частину продукції якого експортують.

Протистояння і захоплення міста

Проросійські сепаратисти у Маріуполі активізувалися після втечі четвертого президента України Віктора Януковича.

Між ними та українцями почалися протистояння, які посилилися після незаконної анексії Криму Росією.

Приблизно в середині квітня 2014 року сепаратисти захопили Маріупольську міськраду і паралельно жахали жителів міста.

9 травня російські куратори наказали сепаратистам штурмувати Управління внутрішніх справ Маріуполя, після чого місто фактично перейшло під їхній контроль.

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Під час штурму терористи також заблокували бетонними блоками кілька центральних вулиць і захопили адмінбудівлі. Сепаратисти взяли в полон начальника УВС Валерія Андрощука і вбили начальник ДАІ Віктора Саєнка.

Після цих подій правоохоронні служби Маріуполя були паралізовані, а деякі силовики навіть готувалися примкнути до лав терористів.

Україна на той момент контролювала тільки маріупольський аеродром. Там знаходилися військовослужбовці ЗСУ, добровольці з батальйону МВС Азов і нацгвардійці.

Штурм і звільнення Маріуполя

Спочатку штурмувати Маріуполь планували 23 травня, щоб місцеві жителі могли взяти участь у виборах президента України, проте від цього плану відмовилися після аналізу наявних сил і засобів.

Тоді Україна не мала достатньої кількості боєздатних підрозділів. Така ситуація склалася через бої під Слов’янськом.

У результаті датою початку спецоперації призначили 13 червня. У ній брали участь дві роти Нацгвардії, дві роти спецбатальйону Дніпро, спецназ МВС і 150 бійців спецбатальйону Азов.

Для блокування району проведення спецоперації залучили близько 500 військових ЗСУ і Нацгвардії.

Штурм міста почався о 5.00 з масованого обстрілу укріплень терористів із ЗУ-23/2, змонтованої на броньованій вантажівці. Командував операцією генерал Нацгвардії Микола Климчук.

За словами першого заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, який також брав участь у звільненні Маріуполя, у нього з іще одним співробітником міліції було тільки два пістолети, легковий автомобіль і бажання очистити місто від терористів.

Під час спецоперації силовикам вдалося знищити військову техніку сепаратистів, їхні ключові опорні точки і відновити контроль над захопленими будинками.

Також було вбито кілька сепаратистів і понад 20 осіб затримали.

– І цей день став першим днем ​​перемоги нашої країни над бандами терористів, які почули смак крові, свавілля і беззаконня… І я вдячний за неї всім добровольцям, добровольцям батальйону Азов, військовим, усім, хто дав відсіч ворогу в той день, – написав Аброськін.

До слова, аеропорт Маріуполя, який закрили після початку російської агресії на Донбасі, може відновити роботу.

Фото: В’ячеслав Аброськін

Відео: Olena Bilozerska