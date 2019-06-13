Погода в Україні 13 червня залишиться сухою і спекотною. Лише на півночі Лівобережжя, у Карпатському регіоні і в Криму пройдуть короткочасні дощі, грози.
Загалом 13 червня в Україні опадів не очікується.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На заході країни – південно-східний.
Вночі температура повітря коливатиметься у межах 17-22° тепла, а вдень очікується справжня літня спека – 29-34°.
Дещо прохолодніше буде в Карпатах. Тут вночі 13-18° тепла, вдень 21-26° вище нуля.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 13 червня
У Києві сьогодні без опадів.
Температура вночі 19-21° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 31-33°.
До слова, Факти ICTV також публікували прогноз погоди на тиждень.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+