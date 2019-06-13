Погода в Україні 13 червня залишиться сухою і спекотною. Лише на півночі Лівобережжя, у Карпатському регіоні і в Криму пройдуть короткочасні дощі, грози.

Загалом 13 червня в Україні опадів не очікується.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На заході країни – південно-східний.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах 17-22° тепла, а вдень очікується справжня літня спека – 29-34°.

Дещо прохолодніше буде в Карпатах. Тут вночі 13-18° тепла, вдень 21-26° вище нуля.

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У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі 19-21° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 31-33°.

До слова, Факти ICTV також публікували прогноз погоди на тиждень.