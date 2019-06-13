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Факти / Україна

Прикордонники на БТР та Humvee відбили умовну атаку морського десанту

Прикордонники на узбережжі Азовського моря здійснили маневрування на броньованій техніці та влучно били по цілям.

Військові навчання

Екіпажі БТР та Humvee Донецького прикордонного загону в умовах, наближених до бойових, відпрацювали участь у протидесантній обороні узбережжя Азовського моря.

Під час навчань відпрацьовано навички керування бойовою технікою, а також ведення бою з башенно-кулеметних установок вдень і вночі.

Читайте: Десантники провели навчання з бойовою стрільбою в зоні ООС

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Прикордонники на БТР та Humvee відбили умовну атаку морського десанту / 4 фотографии

Нещодавно відбулися тренування українських танкістів на полігонах у зоні ООС.

Фото: ДПСУ

Відео: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

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