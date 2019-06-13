Прикордонники на узбережжі Азовського моря здійснили маневрування на броньованій техніці та влучно били по цілям.

Екіпажі БТР та Humvee Донецького прикордонного загону в умовах, наближених до бойових, відпрацювали участь у протидесантній обороні узбережжя Азовського моря.

Під час навчань відпрацьовано навички керування бойовою технікою, а також ведення бою з башенно-кулеметних установок вдень і вночі.

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Прикордонники на БТР та Humvee відбили умовну атаку морського десанту / 4 фотографии

Нещодавно відбулися тренування українських танкістів на полігонах у зоні ООС.

Фото: ДПСУ

Відео: ДПСУ