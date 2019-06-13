Президент РФ Володимир Путін вважає, що відносини між Росією і Україною будуть неминуче відновлені.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що відносини Росії і України будуть відновлені незалежно від того, які складуться відносини з українською елітою.

– Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між “частинами одного і того ж народу” або між “двома братніми народами”, як би не складалися наші стосунки з елітою, – сказав Путін.

Президент РФ сподівається, що нове керівництво України відчуває себе вільно і покладається на ту довіру, яку йому надали українці.

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Він вважає, що команді президента України Володимира Зеленського вдасться діяти енергійно.

До слова, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20.