PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Путін: Відносини між Україною і РФ будуть неминуче відновлені

Президент РФ Володимир Путін вважає, що відносини між Росією і Україною будуть неминуче відновлені.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що відносини Росії і України будуть відновлені незалежно від того, які складуться відносини з українською елітою.

– Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між “частинами одного і того ж народу” або між “двома братніми народами”, як би не складалися наші стосунки з елітою, – сказав Путін.

Президент РФ сподівається, що нове керівництво України відчуває себе вільно і покладається на ту довіру, яку йому надали українці.

Читайте: Путін назвав Зеленського хорошим актором і пояснив мовчання

Він вважає, що команді президента України Володимира Зеленського вдасться діяти енергійно.

До слова, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп зустрінеться з Путіним: де і коли
Україна в Гаазі: РФ вкрала у Чорному морі понад мільярд кубометрів газу
Росія навмисно затягує справу: суд у Гаазі про порушення морського права
Путін назвав Зеленського гарним актором і пояснив мовчання
Україні потрібне озброєння для протистояння Росії у Чорному морі – Згурець
Росія може вийти з договору з США про наступальне озброєння
Заборона експорту нафти з РФ може створити Україні проблеми – Данилюк
На таке здатен тільки маніяк – Геращенко про Путіна
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка