Росія не вважає, що має виконувати рішення Ради США про заміну написання офіційної назви Києва.
Росія не змінюватиме написання Kiev на Kyiv, бо вважає необов’язковим для своєї країни рішення Ради США з географічних назв.
У Росреєстрі підкреслюють, що рішення США працює тільки на американській території.
Відомство пояснює, що найменування української столиці прописано у розпорядженні президента Росії від 1995 року.
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Також зазначається, що українська картографічна служба з 2016 року не бере участі у роботі Росреєстра з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД.
Нагадаємо, у США заміна офіційної назви Києва запрацює 17 червня.
Джерело: РБК
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