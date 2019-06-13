PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Росія відмовилася виправляти написання Kiev на Kyiv

Росія не вважає, що має виконувати рішення Ради США про заміну написання офіційної назви Києва.

Росія відмовилася виправляти написання Kiev на Kyiv

Росія не змінюватиме написання Kiev на Kyiv, бо вважає необов’язковим для своєї країни рішення Ради США з географічних назв.

У Росреєстрі підкреслюють, що рішення США працює тільки на американській території.

Відомство пояснює, що найменування української столиці прописано у розпорядженні президента Росії від 1995 року.

Читайте: Місцями зйомок Чорнобиля: у Києві розроблять маршрут для туристів

Також зазначається, що українська картографічна служба з 2016 року не бере участі у роботі Росреєстра з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД.

Нагадаємо, у США заміна офіційної назви Києва запрацює 17 червня.

Джерело: РБК

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Басейн, сад та 30 видів тварин: ВДНГ рятує киян від спеки та нудьги
Новий пішохідно-велосипедний міст в Києві тимчасово закрили
Вивіз у ліс і пограбував: у Києві таксист напав на пасажирку
Kiev офіційно змінено на Kyiv – рішення Ради США з географічних назв
Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху
Київ потрапив до рейтингу міст з найбільшими заторами
Рух на станції метро Печерська відновлено
У Києві відбувся найбільший у Східній Європі фестиваль вина
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка