Мораторій на продаж сільськогосподарських земель можна буде скасувати через рік.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що ринок землі в Україні можна буде відкрити через рік.

Разумков зазначив, що в країні зараз не найкраща соціально-економічна ситуація і мораторій на продаж землі необхідно зняти.

– Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно. Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З’явиться законодавча база, і зараз працюють над цим. З одного боку, необхідно захистити національні інтереси, а з іншого власника, – сказав він.

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За його словами, потрібно опрацювати всі механізми, щоб зняти мораторій, але поки в країні не проведено аудит цих земель.

– Ми досі не розуміємо, в чиїх руках і скільки землі. Це стосується і державних земель, – додав він.

Раніше Факти ICTV розібралися, що станеться з українською землею у разі скасування мораторію на її продаж.

Фото: Дмитро Разумков