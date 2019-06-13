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Факти / Україна / Політика

Україна стане членом ЄС не раніше 2035 року – Клімкін

Найближчим часом скептичне ставлення більшості членів ЄС до потенційного розширення навряд чи зміниться на краще, тому Україна може розраховувати на членство не раніше 2035 року.

павло клімкін

Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що за найкращих розкладів Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2035 році – не раніше.

– Причин багато, і вони зрозумілі: бажання втриматися у зоні комфорту і добробуту, Brexit, а також путінська Росія, яка нікуди не поділась і продовжує робити все, аби завадити нашим євроінтеграційним прагненням, – пояснив дипломат.

Водночас, за його словами, якщо настрої всередині ЄС збалансуються, то після 2025 року в України з’явиться реальний шанс отримати європейську перспективу.

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– Амбітно, але можливо. Нагадаю, що для цього потрібна згода всіх країн-членів ЄС, – зауважив Клімкін.

Він також привів деякі розрахунки, згідно з якими з моменту подачі заявки до моменту отримання членства проходило в середньому 10-12 років.

– Тому рахуємо, тут нічого надскладного, шкільна арифметика: +/- 2035 рік, – прогнозує глава МЗС.

Раніше Клімкін заявляв, що Україна не має шансів вступити до ЄС у перспективі найближчих 10 років.

Джерело: Pavlo Klimkin

Фото: Dreamstime

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