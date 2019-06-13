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Факти / Україна

В Приват24 і терміналах ПриватБанку стався збій

Увечері 12 червня у роботі сервісу Приват24, а також терміналах Приватбанку стався збій.

В Приват24 і терміналах ПриватБанку стався збій

Приблизно о 17.00 12 червня у роботі терміналів самообслуговування та банкоматів Приватбанку стався збій.

Також проблеми у роботі спостерігалися в сервісах Приват24 і LiqPay.

У Приватбанку повідомили, що проводили перезавантаження процесингу у зв’язку з технологічною необхідністю.

Читайте: Націоналізація не скасовується: НБУ подав апеляції щодо ПриватБанку

– Наразі всі системи в нормі – термінали і Приват24. Йде обробка накопичених платежів, – йдеться у повідомленні.

До слова, у Приват24 з’явився бот, який дозволяє замовляти великі суми готівки.

Джерело: AIN.ua

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