Увечері 12 червня у роботі сервісу Приват24, а також терміналах Приватбанку стався збій.
Приблизно о 17.00 12 червня у роботі терміналів самообслуговування та банкоматів Приватбанку стався збій.
Також проблеми у роботі спостерігалися в сервісах Приват24 і LiqPay.
У Приватбанку повідомили, що проводили перезавантаження процесингу у зв’язку з технологічною необхідністю.
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– Наразі всі системи в нормі – термінали і Приват24. Йде обробка накопичених платежів, – йдеться у повідомленні.
До слова, у Приват24 з’явився бот, який дозволяє замовляти великі суми готівки.
Джерело: AIN.ua
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