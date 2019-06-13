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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради: за порядком слідкуватимуть майже 135 тис. силовиків

Для забезпечення правопорядку на час проведення парламентських виборів буде залучено 135 тис. правоохоронців.

Вибори до Ради: за порядком слідкуватимуть майже 135 тис. силовиків

У день виборів до Верховної Ради 21 липня для забезпечення правопорядку буде залучено 135 тис. правоохоронців.

Чергуватимуть поліцейські, прикордонники, працівники ДСНС та Нацгвардії.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Івана Стойка, від Національної поліції до охорони правопорядку буде залучено 70-75 тис. осіб, від ДСНС – 39 тис., від військовослужбовців Нацгвардії – 13,5 тис.

Однак, розрахунки сил ще тривають. Більш точні дані щодо кількості силовиків будуть визначені ближче до 21 липня.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: що треба знати виборцю

Крім того, до охорони виборчих дільниць та для забезпечення громадського порядку будуть задіяні студенти і курсанти вищих навчальних закладів системи МВС.

Раніше Факти ICTV писали про те, як голосувати на виборах не за місцем прописки.

Джерело: УНІАН

Фото: Нацполіція

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