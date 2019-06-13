Для забезпечення правопорядку на час проведення парламентських виборів буде залучено 135 тис. правоохоронців.

У день виборів до Верховної Ради 21 липня для забезпечення правопорядку буде залучено 135 тис. правоохоронців.

Чергуватимуть поліцейські, прикордонники, працівники ДСНС та Нацгвардії.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Івана Стойка, від Національної поліції до охорони правопорядку буде залучено 70-75 тис. осіб, від ДСНС – 39 тис., від військовослужбовців Нацгвардії – 13,5 тис.

Однак, розрахунки сил ще тривають. Більш точні дані щодо кількості силовиків будуть визначені ближче до 21 липня.

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Крім того, до охорони виборчих дільниць та для забезпечення громадського порядку будуть задіяні студенти і курсанти вищих навчальних закладів системи МВС.

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