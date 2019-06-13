Жителів Києва попередили про підвищений рівень забруднення повітря в окремих районах столиці.

Високий рівень забруднення повітря діоксидом натрію спостерігається у районах вулиці Скляренко, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

Вміст шкідливих домішок досяг переважно п’ять-шість середньодобових гранично-допустимих концентрацій.

За прогнозами Укргідрометцентру, спекотна погода, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 18 червня.

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До слова, діоксид натрію, яким забруднено повітря в Києві, це отруйний газ, який подразнює дихальні шляхи і може викликати набряк легенів.

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