Енергореформа не лише повністю ліквідує ризики корупції в електроенергетиці, але й стане стимулом для модернізації економіки.

Такої думки дотримується економічний експерт Борис Кушнірук.

– Ринок змусить власників енергоємних підприємств інвестувати в модернізацію і працювати над зниженням питомої ваги електроенергії в собівартості продукції. Притчею во язицех стало порівняння кількості енергоресурсів на одиницю продукції в Україні та в передових економіках Європи. Шлях блокування ринку і збереження можливості пільг та преференцій тотоже консервації технологічної відсталості економіки, – вважає Кушнірук.

На думку експерта, аргументи противників запуску ринку електроенергії про неготовність галузі або неминуче зростання тарифів безпідставні.

Лобісти відстрочки переслідують лише одну мету – не допустити запуску ринку будь-якою ціною, оскільки вони не зможуть впливати на формування тарифів, що здійснюватиметься прозоро, на основі попиту та пропозиції.

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– У конкурентної моделі ринку не буде можливості нарікати на несправедливі тарифи. Ні у політичних популістів, які звикли паразитувати на тарифній темі, ні у власників феросплавних гігантів, які продавлюють собі пільгові ціни на електроенергію. Ринок є ринок, і ціну будь-якого товару формує не чиясь добра чи недобра воля, а попит і пропозиція, – зазначив експерт.

Борис Кушнірук вважає, що зараз Україна стоїть перед вибором: впровадити реформу та показати, що країна виконує свої міжнародні зобов’язання, а також отримати макрофінансову допомогу від ЄС і кредит від МВФ або ж консервувати технологічну відсталість економіки, зберегти поле для корупції та необґрунтованих преференцій на користь деяких бізнесменів.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб ціни на електроенергію не зростали.