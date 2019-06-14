Для створення незалежних регуляторів до Конституції України потрібно внести зміни, заявив представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

До Конституції України необхідно внести зміни для створення незалежних регуляторів. Про це заявив представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

– Це має врегульовуватися ухваленням нового закону про НКРЕКП, де будуть передбачені трохи інші процедури призначення, а також, на нашу думку, повинні бути внесені зміни до Конституції.

Так Герус прокоментував рішення Конституційного суду про законність створення НКРЕКП.

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Він пояснює, що у нашій країні повинно бути передбачено існування різних регуляторів, не тільки енергетичних, а також деяких антикорупційних органів.

Як повідомлялося, Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НКРЕКП.