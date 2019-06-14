Соціологічна група Рейтинг з’ясувала, що кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця значно зросла.

За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного з 8 по 12 червня, в Україні за місяць зросла кількість прихильників дострокових виборів народних депутатів – з 72% до 88%.

При цьому лише 8% мають протилежну думку – у травні таких було 18%.

Ще 67% опитаних українців вважають, що новообраний парламент буде більш ефективним.

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Оскарження у КСУ законності указу про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів 82% респондентів вважають спробою нардепів продовжити свої повноваження хоча б на кілька місяців, іншої думки 9% респондентів.

Указ про розпуск Ради відповідає як Конституції, так і настроям громадян – переконані 58% опитаних, протилежна думка у 20%.

63% вважають, що вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня, навіть якщо Конституційний суд визнає указ Зеленського неконституційним.

Соціологічна група Рейтинг 8-12 червня 2019 року провела опитування 2500 респондентів від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2%.

До слова, Факти ICTV детально описували, як проголосувати не за місцем прописки.

Джерело: Рейтинг