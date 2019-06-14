У почесного патріарха Філарета немає законних прав скликати на 20 червня так званий Помісний собор ліквідованої УПЦ Київського патріархату.

Київська митрополія Української православної церкви (ПЦУ) оприлюднила заяву у відповідь на анонсування Філаретом “Помісного собору УПЦ КП”.

– Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати “Помісний собор УПЦ КП” ані за статутом Православної церкви України, ані навіть за припиненим статутом УПЦ КП, – пояснили в ПЦУ.

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Вкотре наголошується, що УПЦ КП припинила свою діяльність шляхом приєднання до Православної церкви України, тому проведення будь-яких заходів від її імені є незаконними.

– Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви “Собору” означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками, – йдеться у заяві.

Днями почесний патріарх Філарет заявив, що скликає на 20 червня собор Київського патріархату.