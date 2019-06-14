Мер Одеси Геннадій Труханов. У власності – квартира в Лондоні та кілька нежитлових приміщень у Британії. Витрати не збігаються з прибутками. Де взяв 115 млн грн – невідомо.

З народними депутатами – братами Дубневичами – ситуація та ж сама. Вони мають 76 квартир та активів на півмільярда гривень. Але ж де взяли на це гроші?

Відповісти мало антикорупційне бюро. Воно відкрило кримінальні провадження щодо незаконного збагачення. Але як відкрило, так і закрило. Раніше у кримінальному кодексі України була стаття про незаконне збагачення. По ній відкрили понад 60 справ. Але раптом через чотири роки після дії цієї норми Конституційний суд визнав її неконституційною.

Утім, посадовці знову можуть стати фігурантами проваджень. До парламенту надійшов новий законопроект про незаконне збагачення. Його ініціатором став президент Зеленський. Закон, як і минулий, буде карати чиновників, у котрих плюс не співпадає з мінусом. Але якщо раніше для всіх була кримінальна відповідальність, то тепер корупціонери будуть нести ще й цивільну.

Якщо у посадовця необґрунтованого майна більше ніж на 11,5 млн грн, то йому загрожує від 5 до 10 років за гратами. Якщо ж менше, то під суд піде по цивільній статті. Вона передбачає конфіскацію майна на суму, походження якої чиновник не зможе пояснити. Це не українське ноу-хау. Так звана цивільна конфіскація застосовується в багатьох західних країнах.

Наприклад, так було з майном колишнього українського прем’єра Павла Лазаренка. Поки йшов суд, на його рахунках уряд США заморозив чверть мільярда доларів. Частина потім пішла до держскарбниці. Цивільна конфіскація також ефективно застосовується проти італійської мафії та проти чиновників у Британії.

У цивільного процесу є ще одна перевага. Як стверджує керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, нововведення дозволить судити чиновників за статки, набуті до моменту як запрацює закон.

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Для того щоб ініціатива президента щодо покарання за незаконне збагачення таки запрацювала, відповідний законопроект має ухвалити Верховна Рада. Депутати могли б зробити це ще до парламентських виборів. Але голосування за нього забуксувало.

У середу законопроект виносять на розгляд комітету з питань забезпечення правової діяльності. Туди приходять навіть представники міжнародних організацій. Щоб дати зрозуміти депутатам: від їх рішення залежить те, чи буде Україна в майбутньому отримувати міжнародні кредити. Адже прийняти закон про незаконне збагачення вимагають МВФ та Євросоюз.

Але попри рішення комітету, наступного дня Верховна Рада відмовляється вносити питання до порядку денного. І це незважаючи на те, що багато хто взагалі законопроект в очі не бачив.

Але секрет, чому не вистачило голосів, розкривається просто. Багато хто з депутатів боїться, що самі потраплять в поле зору правоохоронців. Адже витрати з прибутками у багатьох не збігаються. Дехто вже і так був фігурантом кримінальних проваджень. Як от Євген Дейдей. Слідчі НАБУ дійшли висновку, що вартість його автівок і нерухомості в 4 рази перевищує офіційні доходи.

Коштовності та мільйони на рахунках: чи каратимуть за незаконне збагачення

Замість президентського в порядку денному з’являється інший законопроект про незаконне збагачення – депутата від БПП Валерія Карпунцова. На відміну від президентського проекту там ні слова про цивільну конфіскацію. Вже хоч якогось результату від Верховної Ради чекають в антикорупційних органах. Приводів для кримінальних проваджень, – зазначають, – багато, а руки зв’язані.

Антикорупційна прокуратура в будь-який момент готова поновити закриті справи. Але є ще одна проблема – відсутність незалежних судів. Саме через це досі за незаконне збагачення не відповів жоден чиновник. Уся надія на Вищий антикорупційний суд, який запрацює з вересня. А тим часом адміністрація президента вже готується подати законопроект про незаконне збагачення повторно. Але чи не покладе його знову Верховна Рада в довгий ящик?

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи буде покарання за незаконне збагачення.