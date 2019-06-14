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Факти / Україна

КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НКРЕКП

Конституційний суд України визнав неконституційними низку положень закону Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

КСУ

Положення закону про НКРЕКП, які визнано КСУ неконституційними, втратять чинність з 31 грудня 2019 року.

Тобто комісія зможе ухвалювати рішення до 2020 року.

КСУ дійшов висновку, що президент перевищив повноваження, створивши Комісію.

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– З огляду на те, що визнання неконституційними окремих положень закону матиме правовим наслідком істотні прогалини у законодавстві стосовно порядку організації діяльності Комісії, що може унеможливити її функціонування та виконання нею завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КСУ визнав за потрібне відтермінувати втрату чинності відповідними положеннями закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції України, – йдеться у постанові.

Це рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Нагадаємо, НКРЕКП утворено указом президента від 27 серпня 2014 року №694.

Законом Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 вересня 2016 року №1540–VIII її наділено статусом постійно діючого незалежного державного колегіального органу.

Джерело: КСУ

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