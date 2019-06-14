Конституційний суд України визнав неконституційними низку положень закону Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Положення закону про НКРЕКП, які визнано КСУ неконституційними, втратять чинність з 31 грудня 2019 року.
Тобто комісія зможе ухвалювати рішення до 2020 року.
КСУ дійшов висновку, що президент перевищив повноваження, створивши Комісію.
Читайте: НКРЕКП не дасть цінам на електроенергію зрости
– З огляду на те, що визнання неконституційними окремих положень закону матиме правовим наслідком істотні прогалини у законодавстві стосовно порядку організації діяльності Комісії, що може унеможливити її функціонування та виконання нею завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КСУ визнав за потрібне відтермінувати втрату чинності відповідними положеннями закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції України, – йдеться у постанові.
Це рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.
Нагадаємо, НКРЕКП утворено указом президента від 27 серпня 2014 року №694.
Законом Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 вересня 2016 року №1540–VIII її наділено статусом постійно діючого незалежного державного колегіального органу.
Джерело: КСУ