Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підніматимуть питання війни на Донбасі і реформ в Україні.

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 червня.

Під час зустрічі вони збираються обговорити реалізацію Мінських домовленостей і реформи в Україні.

– Під час робочого обіду політики поговорять про двосторонні відносини, реалізацію мінських домовленостей, конфлікт на сході України і процес реформування. Потім буде прес-конференція, – розповіла представник уряду ФРН Ульріке Деммер.

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Вона додала, що зараз ведеться робота у рамках нормандського формату. Про подробиці Деммер не розповіла.

Під час візиту до Німеччини Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером.

До слова, під час першого закордонного візиту президент Володимир Зеленський приїхав до Брюсселя.