PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Названо теми зустрічі Меркель і Зеленського

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підніматимуть питання війни на Донбасі і реформ в Україні.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 червня.

Під час зустрічі вони збираються обговорити реалізацію Мінських домовленостей і реформи в Україні.

– Під час робочого обіду політики поговорять про двосторонні відносини, реалізацію мінських домовленостей, конфлікт на сході України і процес реформування. Потім буде прес-конференція, – розповіла представник уряду ФРН Ульріке Деммер.

Читайте: У президента Зеленського є план на перші 100 днів – Стефанчук

Вона додала, що зараз ведеться робота у рамках нормандського формату. Про подробиці Деммер не розповіла.

Під час візиту до Німеччини Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером.

До слова, під час першого закордонного візиту президент Володимир Зеленський приїхав до Брюсселя.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Закон про імпічмент: чого чекати та як проходитиме процедура
90% державних послуг переведуть в онлайн до 2024 року – Федоров
Скасування петиції за відставку Зеленського – відповідь президента
Перша зустріч Зеленського і Меркель відбудеться у Берліні – дата
У президента Зеленського є план на перші 100 днів – Стефанчук
Зеленський призначив Абромавічуса у наглядову раду Укроборонпрому
Зеленський жартував про тарифи, а не обіцяв їх знизити – Герус
Президент призначив тимчасових голів ОДА
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка