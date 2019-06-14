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Факти / Україна

Новим командувачем Нацгвардії став Микола Балан – указ

Своїм указом Володимир Зеленський призначив нового командувача Національної гвардії України.

Новим командувачем Нацгвардії став Микола Балан – указ

Микола Балан – новий командувач Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №407.

Для призначення Балана верховний головнокомандувач звільнив його від виконання обов’язків командувача Нацгвардії і звільнив з посади заступника командувача НГУ.

Це визначено указами №№404, 405.

Читайте: Президент внесе до Ради закон про скасування формули Роттердам+

Також Зеленський призначив заступників глави Нацгвардії: Ю.Лебедя, Р.Дзюбу і В.Кондратюка.

Нагадаємо, Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

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