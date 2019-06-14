Командувач Нацгвардії Микола Балан призначений на посаду 14 червня. Факти ICTV зібрали інформацію про нового командувача НГУ.

Генерал-лейтенант Микола Балан призначений командувачем Національної гвардії України 14 червня. До цього з 7 травня 2019 року він виконував обов’язки командувача НГУ.

Балан з весни 2014 року обіймав посаду заступника командувача Нацгвардії.

До цього з 2010 року був начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

Народився він 12 грудня 1968 року в селі Старий Лисець на Івано-Франківщині.

Освіта

У 1992 році закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище ім. Дзержинського МВС СРСР.

У 2003 році з відзнакою закінчив Національну академію прикордонних військ України.

У 2017 році з відзнакою закінчив Національну академію державного управління при президентові України.

Нагороди та відзнаки

Нагороджений орденами За заслуги II та III ступенів, медаллю За військову службу Україні.

12 грудня 2018 року Митрополит Іоан (Яременко) з благословення Святійшого Патріарха Філарета вручив йому Орден святителя Миколая Чудотворця.

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Декларація

Згідно з поданою ним електронною декларацією за 2018 рік, Балан проживає у Софіївській Борщагівці (Києво-Святошинський район) у квартирі площею 88,8 кв. м, придбаній 21 травня 2014 року. Також його дружина Балан Ірина Дмитрівна задекларувала квартиру в Ялті площею 53 кв. м, придбану 1 квітня 2013 року.

Новий командувач НГУ задекларував автомобіль Toyota Land Cruiser 120 2008 року вартістю 120 тис. грн. У подружжя – Hyundai Accent 2012 року вартість 250 тис. грн.

Доходи. Балан вказав зарплату за рік у розмірі 817 793 грн, разову грошову допомогу учасникам АТО – 5 тис. грн, плюс 35 976 грн в якості подарунка від МВС у негрошовій формі. Зарплата його дружини склала 266 841 грн.

Балан задекларував до всього ще 150 тис. грн і $8 тис. готівкових коштів.

Цікаве з мережі

21 січня 2017 року п’ятеро генералів Нацгвардії, серед яких був Балан, підтримали флешмоб 22PushupChallenge. Вони стали першими з високопосадовців силових структур, хто долучився до акції в підтримку ветеранів військових конфліктів.

Нацгвардійці виконали 22 віджимання у внутрішньому дворику Головного управління Національної гвардії України. Естафету передали колегам з Державної прикордонної служби України.

До слова, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.