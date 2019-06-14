PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Peugeot, Ford і Toyota: українські лікарні отримали нові швидкі

Українські лікарні отримали 200 автомобілів швидкої допомоги.

Peugeot, Ford і Toyota: українські лікарні отримали нові швидкі

Президент України Володимир Зеленський передав українським лікарням 200 автомобілів швидкої допомоги.

Глава держави зазначив, що авто придбані не за бюджетні гроші, а за домовленістю з меценатами.

Він додав, що 136 швидких марки Peugeot і Ford поїдуть в українські міста.

Читайте: Зеленський запропонував жителям Львівщини вибрати майбутнього главу ОДА

Решта 64 автомобіля марок Toyota Sequoia та інших з підвищеною прохідністю відправляться в села.

Перші 30 швидких будуть в лікарнях в найближчі дні, інші-протягом трьох місяців.

  • image
  • image
  • image
Peugeot, Ford і Toyota: українські лікарні отримали нові швидкі / 3 фотографии

У коментарях до посту Зеленського один з підписників заявив, що такі угоди не робляться швидко.

Він припустив, що закупівля швидких була ініційована в кінці 2018 року минулою владою, а Зеленський зараз вирішив привласнити чужі досягнення.

– Ми зробили цю роботу за тиждень! Цінуйте будь ласка роботу інших! – написав Зеленський у відповідь на коментар.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Фото: Володимир Зеленський

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський запропонував жителям Львівщини вибрати майбутнього главу ОДА
Головою Держприкордонслужби призначено Сергія Дейнека
Коштовності та мільйони на рахунках: чи каратимуть за незаконне збагачення
Президент внесе до Ради закон про скасування формули Роттердам+
Названо теми зустрічі Меркель і Зеленського
Закон про імпічмент: чого чекати та як проходитиме процедура
90% державних послуг переведуть в онлайн до 2024 року – Федоров
Скасування петиції за відставку Зеленського – відповідь президента
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка