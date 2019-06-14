Українські лікарні отримали 200 автомобілів швидкої допомоги.

Президент України Володимир Зеленський передав українським лікарням 200 автомобілів швидкої допомоги.

Глава держави зазначив, що авто придбані не за бюджетні гроші, а за домовленістю з меценатами.

Він додав, що 136 швидких марки Peugeot і Ford поїдуть в українські міста.

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Решта 64 автомобіля марок Toyota Sequoia та інших з підвищеною прохідністю відправляться в села.

Перші 30 швидких будуть в лікарнях в найближчі дні, інші-протягом трьох місяців.













Peugeot, Ford і Toyota: українські лікарні отримали нові швидкі / 3 фотографии

У коментарях до посту Зеленського один з підписників заявив, що такі угоди не робляться швидко.

Він припустив, що закупівля швидких була ініційована в кінці 2018 року минулою владою, а Зеленський зараз вирішив привласнити чужі досягнення.

– Ми зробили цю роботу за тиждень! Цінуйте будь ласка роботу інших! – написав Зеленський у відповідь на коментар.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Фото: Володимир Зеленський